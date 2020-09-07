Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч седьмого тура РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила, что болельщики с атрибутикой столичного «Спартака» не будут допущены на матч между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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РИА Новости