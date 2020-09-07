Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч седьмого тура РПЛ с ЦСКА
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- РИА Новости
«Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с 10 очками занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с ЦСКА.