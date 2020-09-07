Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч седьмого тура РПЛ с ЦСКА

Короткая ссылка
Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила, что болельщики с атрибутикой столичного «Спартака» не будут допущены на матч между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч седьмого тура РПЛ с ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с 10 очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить