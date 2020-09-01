В «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с ЦСКА

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
В «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с ЦСКА
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«Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете», — цитирует Газизова Sport24.

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста 2 августа, однако из-за травмы он пока не сыграл ни одного матча за новый клуб.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Кокорин рассчитывает дебютировать за «Спартак» после перерыва на матчи сборных.

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