«Зенит» получит 10% от суммы трансфера Лесового в «Динамо»

Короткая ссылка
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» получит 10% от суммы трансфера полузащитника Даниила Лесового в московское «Динамо».
«Зенит» получит 10% от суммы трансфера Лесового в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«В новом соглашении Лесового также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, всё остальное получит «Арсенал», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

Лесовой выступал за «Арсенал» с 2018 года. С тех пор он провёл за тульскую команду 54 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Динамо» объявило о трансфере футболиста Лесового из «Арсенала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить