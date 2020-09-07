«Зенит» получит 10% от суммы трансфера Лесового в «Динамо»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» получит 10% от суммы трансфера полузащитника Даниила Лесового в московское «Динамо».

«В новом соглашении Лесового также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, всё остальное получит «Арсенал», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

Лесовой выступал за «Арсенал» с 2018 года. С тех пор он провёл за тульскую команду 54 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Динамо» объявило о трансфере футболиста Лесового из «Арсенала».