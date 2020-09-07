Работавший на матче «Спартак» — «Сочи» арбитр Казарцев назначен на игру ФНЛ

Арбитр Василий Казарцев, который был отстранён от работы по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи», назначен на игру девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между калининградской «Балтикой» и столичным «Велесом».

Об этом сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых — на 88-й минуте встречи — позже был официально признан Российским футбольным союзом ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но всё равно был отстранён от работы до 10 октября.

Ранее сообщалось, что Алексей Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».