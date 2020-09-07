Агент футболиста ЦСКА Сигурдссона отреагировал на слова игрока о возможном уходе из клуба
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- РИА Новости
«Думаю, что это работает со всеми игроками. Если в ЦСКА поступит предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то игрок будет продан. Однако на данный момент ни по Арнору, ни по Хёрдуру никаких предложений не поступало. Они сфокусированы на работе в ЦСКА и на сезоне», — цитирует Гуннлаугссона Sport24.
Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Он провёл в составе армейцев 61 матч, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста ЦСКА Николы Влашича составляет €35 млн.