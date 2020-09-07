Агент футболиста ЦСКА Сигурдссона отреагировал на слова игрока о возможном уходе из клуба

Бьярки Гуннлаугссон, агент полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, прокомментировал слова игрока о возможном уходе из клуба в текущее трансферное окно.

«Думаю, что это работает со всеми игроками. Если в ЦСКА поступит предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то игрок будет продан. Однако на данный момент ни по Арнору, ни по Хёрдуру никаких предложений не поступало. Они сфокусированы на работе в ЦСКА и на сезоне», — цитирует Гуннлаугссона Sport24.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Он провёл в составе армейцев 61 матч, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста ЦСКА Николы Влашича составляет €35 млн.