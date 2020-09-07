Сумма отступных в контракте футболиста ЦСКА Влашича составляет €35 млн

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о сумме отступных, которые прописаны в контракте его сына.

«Руководство клуба считает Николу ключевым игроком команды. Все предложения по нему будут немедленно отклонены. На данный момент только после активации пункта о выкупе, который составляет €35 млн, Никола может сменить клуб», — цитирует отца игрока Vecernji.hr.

При этом он отметил, что данная опция не действует для российских клубов.

«Трансферное окно открыто до середины октября. Посмотрим, что будет», — добавил Йошко Влашич.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась Влашичем.