Тренер «Родины» Павленко: обрадовались, что будем играть на стадионе «Спартака»

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Тренер московской «Родины» Александр Павленко, который с 2001 по 2010 год выступал за столичный «Спартак», поделился ожиданиями от предстоящего матча с красно-белыми на стадионе «Открытие Арена» в рамках группового этапа Кубка России по футболу.
Тренер «Родины» Павленко: обрадовались, что будем играть на стадионе «Спартака»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Руководство сообщило, что против «Спартака» будем играть на «Открытие Арене». Мы обрадовались, что будем играть на этом стадионе: поле, стадион, антураж матча. Всё супер! С нетерпением ждём игры. Наш домашний стадион маленький, на «Открытие Арене» будет натуральное поле, для ребят это большой плюс», — цитирует Павленко «Чемпионат».

Матч Кубка России «Родина» — «Спартак» запланирован на 16—17 сентября. Кроме того, в группе с «Родиной» и «Спартаком» также находится красноярский «Енисей».

Ранее сообщалось, что ФК «Родина» договорился со «Спартаком» о проведении матча Кубка России на «Открытие Арене».

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