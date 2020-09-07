Гол игрока «Локомотива» Лисаковича принёс Белоруссии победу над Казахстаном в Лиге наций
- Reuters
Встреча прошла в Казахстане и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе белорусской команды отличились Максим Бордачёв и форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович. У хозяев единственный мяч забил Абат Аймбетов.
Таким образом, белорусы набрали три очка и поднялись на второе место в турнирной таблице своей группы, обогнав Казахстан по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций.