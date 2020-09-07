Гол игрока «Локомотива» Лисаковича принёс Белоруссии победу над Казахстаном в Лиге наций

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Сборная Белоруссии по футболу обыграла Казахстан в матче группового этапа Лиги наций.
Гол игрока «Локомотива» Лисаковича принёс Белоруссии победу над Казахстаном в Лиге наций
  • Reuters

Встреча прошла в Казахстане и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе белорусской команды отличились Максим Бордачёв и форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович. У хозяев единственный мяч забил Абат Аймбетов.

Таким образом, белорусы набрали три очка и поднялись на второе место в турнирной таблице своей группы, обогнав Казахстан по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций.

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