Гол игрока «Локомотива» Лисаковича принёс Белоруссии победу над Казахстаном в Лиге наций

Сборная Белоруссии по футболу обыграла Казахстан в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Казахстане и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе белорусской команды отличились Максим Бордачёв и форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович. У хозяев единственный мяч забил Абат Аймбетов.

Таким образом, белорусы набрали три очка и поднялись на второе место в турнирной таблице своей группы, обогнав Казахстан по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций.