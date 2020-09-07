Отец футболиста ЦСКА Влашича рассказал об отношении тренера «Барселоны» к его сыну

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал об отношении к его сыну со стороны нового главного тренера каталонской «Барселоны» Рональда Кумана.

«Куман очень хотел приобрести Николу, что стало важным фактором при его переезде в Англию (на тот момент Куман работал в «Эвертоне», куда перешёл Влашич. — RT). В дебютном матче он сыграл безошибочно. С каждой тренировкой доверие тренера росло, а Рональд часто повторял: «Не могу поверить, что такую зрелую игру можно показывать в 19 лет». Но потом Кумана уволили. Новый тренер пришёл из молодёжной команды и доверял своим ребятам, отправив моего сына на трибуну», — цитирует Йошко Влашича Vecernji.hr.

Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста ЦСКА Влашича составляет €35 млн.