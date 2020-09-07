В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Бенфики» Таарабту

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Аделю Таарабту.
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Бенфики» Таарабту
  • РИА Новости

«Зенит» интересуется Аделем Таарабтом? Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», — цитирует Медведева Sport24.

Таарабт перешёл в «Бенфику» в 2015 году. В прошлом сезоне он сыграл в составе португальской команды 38 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Кроме того, в активе Таарабта 23 игры и четыре гола за сборную Марокко.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Далеру Кузяеву.

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