В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Бенфики» Таарабту
- РИА Новости
«Зенит» интересуется Аделем Таарабтом? Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», — цитирует Медведева Sport24.
Таарабт перешёл в «Бенфику» в 2015 году. В прошлом сезоне он сыграл в составе португальской команды 38 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Кроме того, в активе Таарабта 23 игры и четыре гола за сборную Марокко.
Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Далеру Кузяеву.