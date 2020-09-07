Нурмагомедов: в 35 лет выступать в лёгком весе невозможно
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- РИА Новости
«Через две недели мне исполнится 32 года. Это ещё не критический возраст, но уже в 35 выступать в лёгком весе невозможно. Может, я буду принимать участие в благотворительных выступлениях. Но выступать против лучших бойцов мира в этом возрасте мне бы не хотелось. Это очень опасно для здоровья. Мне очень повезло, что за всю карьеру я не получил серьёзного ущерба. Хочется сохраниться и в 50, и в 60 лет. Мне мама всегда говорит: «Не надо драться. Зайди, аккуратно переведи, удуши и выходи. Не нужно, чтобы ты покалечил или тебя», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Ближайший бой россиянина состоится 24 октября на турнире UFC 254. Соперником станет американец Джастин Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что для него бой с Сен-Пьером был бы честью.