Нурмагомедов: в 35 лет выступать в лёгком весе невозможно

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему намерен завершить профессиональную карьеру через два боя.

«Через две недели мне исполнится 32 года. Это ещё не критический возраст, но уже в 35 выступать в лёгком весе невозможно. Может, я буду принимать участие в благотворительных выступлениях. Но выступать против лучших бойцов мира в этом возрасте мне бы не хотелось. Это очень опасно для здоровья. Мне очень повезло, что за всю карьеру я не получил серьёзного ущерба. Хочется сохраниться и в 50, и в 60 лет. Мне мама всегда говорит: «Не надо драться. Зайди, аккуратно переведи, удуши и выходи. Не нужно, чтобы ты покалечил или тебя», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ближайший бой россиянина состоится 24 октября на турнире UFC 254. Соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что для него бой с Сен-Пьером был бы честью.