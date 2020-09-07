Нурмагомедов: для меня бой с Сен-Пьером был бы честью, я вырос на его боях

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему хотел бы провести поединок с бывшим обладателем титулов в среднем и полусреднем весе канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов: для меня бой с Сен-Пьером был бы честью, я вырос на его боях
  • globallookpress.com

«Если он захочет, то может спуститься в 70 кг, и мы встретимся в клетке. Для меня бой с Сен-Пьером был бы честью, потому что когда-то я равнялся на него как на спортсмена, вырос на его боях. То, что он делал в 2007 году, это просто фантастика. Жорж показывал превосходную доминацию в клетке, оставаясь чемпионом за её пределами. Сен-Пьер — лучший боец, который когда-либо выступал в UFC. А наш поединок смотрели бы люди через пятьдесят лет как поединок двух величайших бойцов UFC», — заявил Нурмагомедов во время эфира на телеканале «Матч ТВ».

39-летний Сен-Пьер объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2019 года.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что турнир памяти его отца станет ежегодным.

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