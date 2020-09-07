Хабиб Нурмагомедов заявил, что турнир памяти его отца станет ежегодным

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира памяти его отца Абдулманапа, который состоится 9 сентября в Москве.
Хабиб Нурмагомедов заявил, что турнир памяти его отца станет ежегодным
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Турнир будет ежегодный, мы уже спланировали. Будет меняться только дата. А так каждый год в конце лета или в начале осени будем постоянно проводить. Как таковых проблем с организацией не было. И бойцы хотели подраться, и организации проявили инициативу в проведении турнира. Скорее всего, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса много мероприятий отменилось. Так что всё очень хорошо срослось. Надеюсь, турнир пройдёт на высшем уровне», — заявил в интервью «Матч ТВ» Нурмагомедов.

Также прославленный боец рассказал, какие поединки турнира вызывают у него наибольший интерес.

«Из всего турнира могу выделить два боя. Первый — поединок с участием моего брата Усмана. А второй — это главное противостояние турнира, бой двух чемпионов своих лиг — Минеева и Ермекова. Склоняюсь к тому, что Минеев победит, но не стал бы недооценивать и Ермекова», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов рассказал о воспитательной методике отца.

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