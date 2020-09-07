Нурмагомедов рассказал о воспитательной методике отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, по какой методике его воспитывал отец — известный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Отец многое в жизни увидел. Его философия и воспитание никуда не ушли. В сложные моменты я вспоминаю, что он мне говорил, советовал, и создаётся впечатление, будто бы он рядом. Его метод воспитания делился на пять составляющих: на первом месте было убеждение, затем личный пример, поощрение, требование и, наконец, принуждение. Иногда мы шутили, что он начинал сразу с пятого. Больше всего мне нравилось поощрение. На второе место я бы поставил личный пример. Он всю жизнь был примером для меня как в учёбе, так и спорте», — рассказал Нурмагомедов в интервью Дмитрию Губерниеву на телеканале «Матч ТВ».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Легендарному тренеру было 57 лет.

Ранее Нурмагомедов заявил, что смотрел оба матча сборной России в Лиге наций.