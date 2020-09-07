Нурмагомедов: смотрел оба матча сборной России в Лиге наций

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о работе в сборной России по футболу тренера Станислава Черчесова.

«Смотрел оба выступления сборной в Лиге наций. Мне неясно, это после ЧМ у сборной России случился бум и команда так прибавила или после прихода к тренерской роли моего друга Станислава Черчесова. Мне кажется, имеет значение, что в раздевалке царит командная атмосфера. Черчесов вносит хорошую энергетику и пользуется авторитетом. Он не хотел приглашать Соболева, пока они не решат конфликт с Дзюбой, чтобы это не влияло на Артёма и обстановку внутри команды. По мне, это очень грамотный и тонкий подход», — сказал Нурмагомедов в интервью Дмитрию Губерниеву на «Матч ТВ».

Также известный боец выделил игру лидеров сборной России.

«Безусловно, выделить могу Магомеда Оздоева. Братья Миранчуки прибавили как в «Локомотиве», так и в сборной. Они друг друга дополняют. И конечно, Дзюба. Артём — лидер сборной, так ещё и столько мячей забил, столько пасов отдаёт. Среди молодых могу выделить Кузяева. Я очень слежу за футболом и болею за сборную», — заявил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Джоджуа выступит на одном турнире с Нурмагомедовым.