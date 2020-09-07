Джоджуа выступит на одном турнире с Нурмагомедовым

Россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа проведёт свой следующий поединок на турнире UFC 254.

Об этом сообщили в компании Prime Fight Management, которая представляет интересы спортсменки. Соперницей Джоджуа станет американка Миранда Маверик.

Главным боем турнира UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Аду-Даби, станет встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что идея провести совместный турнир GFC и Fight Night принадлежит его отцу.