Нурмагомедов: идея провести совместный турнир GFC и Fight Night принадлежит моему отцу

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Хабиб Нурмагомедов, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, рассказал о грядущем турнире памяти его отца Абдулманапа, который пройдёт 9 сентября в Москве.
Нурмагомедов: идея провести совместный турнир GFC и Fight Night принадлежит моему отцу
  • globallookpress.com

«Эта мысль пришла в голову самому отцу, он был родоначальником противостояния двух организаций — GFC и Fight Night. Он хотел, чтобы дрались стенка на стенку, чемпион против чемпиона. Посмотреть чей чемпион лучше. После того как отец скончался, мы сразу сели за стол переговоров. Пришли к тому, что нужно организовать такой турнир в честь него», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов.

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