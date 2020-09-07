Нурмагомедов: идея провести совместный турнир GFC и Fight Night принадлежит моему отцу

Хабиб Нурмагомедов, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, рассказал о грядущем турнире памяти его отца Абдулманапа, который пройдёт 9 сентября в Москве.

«Эта мысль пришла в голову самому отцу, он был родоначальником противостояния двух организаций — GFC и Fight Night. Он хотел, чтобы дрались стенка на стенку, чемпион против чемпиона. Посмотреть чей чемпион лучше. После того как отец скончался, мы сразу сели за стол переговоров. Пришли к тому, что нужно организовать такой турнир в честь него», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов.