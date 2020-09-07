Агент Маньяков: два клуба РПЛ сделали Глушакову предложение

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Футбольный агент Александр Маньяков высказался о возможном продолжении карьеры российского полузащитника Дениса Глушакова.
Агент Маньяков: два клуба РПЛ сделали Глушакову предложение
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«Раскрывать клубы с моей стороны было неэтично. Но я отвечаю за свои слова о том, что два клуба делали ему предложения. Один — поближе к Москве, а другой — далеко. Пока Денис выбирает варианты, без команды он не останется. Наверняка у него в голове есть план, как действовать. До конца трансферного окна остаётся ещё месяц, многое может поменяться в разные стороны — кто-то травмируется, кто-то получит дисквалификацию. Команды могут нуждаться в усилении, а Денис — это боевая единица», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 33-летний Глушаков выступал за «Ахмат», который покинул по истечении срока действия контракта.

Ранее Казаков заявил, что Глушакова в «Химках» не будет.

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