Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сможет принять участие в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»
  • Reuters

Об этом сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, передаёт пресс-служба НХЛ.

В пятом матче серии полуфинала Востока против «Бостон Брюинз» россиянин получил удар клюшкой в лицо от Здено Хары. Кучеров покинул площадку для оказания медицинской помощи. Во втором периоде он попытался вернуться на лёд, но через несколько смен вновь отправился в раздевалку до конца встречи.

В 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ Кучеров набрал 85 (33 + 52) очков, став лучшим бомбардиром команды.

Ранее в «Тампе» выразили надежду, что Кучеров ненадолго выбыл из-за травмы.

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