В «Тампе» надеются, что Кучеров ненадолго выбыл из-за травмы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал ситуацию с травмой российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Он вышел на лёд после первого эпизода и немного поиграл. Надеюсь, он выбыл ненадолго. Сейчас у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая и его, передохнуть. Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра всё расскажу. К этому времени у нас будет больше информации», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В середине первого периода защитник «Брюинз» Здено Хара попал россиянину клюшкой в лицо, из-за чего Кучеров был вынужден покинуть лёд. Через некоторое время он смог вернуться в игру, но всё же впоследствии окончательно ушёл с площадки.

«Тампа» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла в финал Восточной конференции.

Ранее Купер высказался о состоянии Кучерова после травмы в матче с «Бостоном».