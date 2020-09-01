Тренер «Тампы» высказался о состоянии Кучерова после травмы в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал состояние российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Подробности о состоянии Никиты будут завтра. Мы все надеемся на лучшее», — приводит слова Купера журналист Том Гулитти в Twitter.

В середине первого периода защитник «Брюинз» Здено Хара попал россиянину клюшкой в лицо, из-за чего Кучеров был вынужден покинуть лёд. Через некоторое время он смог вернуться в игру, но всё же впоследствии окончательно ушёл с площадки.

«Тампа» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла в финал Восточной конференции.

Ранее Андрей Василевский прокомментировал выход «Тампы» в финал Восточной конференции НХЛ.