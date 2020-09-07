Колосков: надеюсь в октябре увидеть более слаженную сборную России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Колосков: надеюсь в октябре увидеть более слаженную сборную России
  • Reuters

«Венгрия оказалась неуступчивой, техничной командой с характером. Волнительно было последние минут пятнадцать, когда соперник поддавил и имел возможность забить третий мяч. Будем считать, что это удачная игра с хорошим результатом, а тренеры уже разберут ошибки, которые привели к пропущенным мячам, недостатки в организации игры», — приводит слова Медевева ТАСС.

Он отметил, что видит некоторые проблемы в игре сборной России

«Нет игрока в центре поля, который бы вёл игру, через которого организовывались атаки. Отмечу хороший настрой, самоотдачу, боевитость — это нашей команде присуще, но, как говорят, есть над чем работать. Сейчас тренеры извлекут правильные уроки из того, что сборная показала в этих двух матчах. Надеюсь в октябре увидеть более слаженную команду, с поставленной игрой», — заметил почётный президент РФС.

Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун назвал странными замены в сборной России в матче Лиги наций с Венгрией.

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