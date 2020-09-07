Чесноков о дисквалификации Джоковича: надо менять правила

Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков высказал мнение о дисквалификации серба Новака Джоковича с турнира серии Большого шлема US Open за неспортивное поведение.

«US Open и так был полупустым, а сейчас стал совсем пустой. Очень жалко, что так произошло. ATP Rules — это такая фигня! Это дурацкая книжка, где 200 страниц, на одной из которых мелким шрифтом написано, что игрок не может подавать в суд на ATP. Я в своё время пытался с ними судиться, но мне адвокат сказал, что такое есть в правилах. Даже если ATP убьёт игрока. Там есть бредовые правила», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Он отметил, что не видит смысла в дисквалификации Джоковича.

«Пусть он выплатит ей за моральный ущерб, заплатит штраф. Все смотрели турнир, потому что там есть хотя бы Джокович. Это ужасно. Конечно, неприятно, когда мяч в тебя попадает, но это же не шайба. Ну, швырнул он мяч ракеткой, ну, попал в судью. Считаю, надо менять правила. Теперь стало даже как-то скучно. Многие теперь не будут смотреть турнир. Когда фаворит выбывает, люди теряют интерес», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение.