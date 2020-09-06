Черчесов объяснил изменения в составе сборной на матч с Венгрией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал изменения в стартовом составе команды на матч Лиги наций с Венгрией, внесённые после игры с Сербией.
Черчесов объяснил изменения в составе сборной на матч с Венгрией
  • Reuters

«Далер Кузяев активно вышел в этой игре, помог нам. Понятно, что два матча подряд мы смотрели за состоянием Юрия Жиркова. Наверное, ему было сложно играть. Что касается Антона Миранчука, то он тоже хорошо вышел с сербами. Сегодня забил мяч. Его замена связана с тем, что всё-таки с середины поля надо было перехватывать инициативу после двух пропущенных голов. Поэтому вышел Юрий Газинский. Что касается Алексея Ионова, то он отыграл на интенсивном уровне, да и слева начались проблемы. Поэтому выпустили Вячеслава Караваева, который качественно сыграл с сербами. Он закрыл фланг»,— заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2.

Ранее Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить