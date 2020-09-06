Черчесов объяснил изменения в составе сборной на матч с Венгрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал изменения в стартовом составе команды на матч Лиги наций с Венгрией, внесённые после игры с Сербией.

«Далер Кузяев активно вышел в этой игре, помог нам. Понятно, что два матча подряд мы смотрели за состоянием Юрия Жиркова. Наверное, ему было сложно играть. Что касается Антона Миранчука, то он тоже хорошо вышел с сербами. Сегодня забил мяч. Его замена связана с тем, что всё-таки с середины поля надо было перехватывать инициативу после двух пропущенных голов. Поэтому вышел Юрий Газинский. Что касается Алексея Ионова, то он отыграл на интенсивном уровне, да и слева начались проблемы. Поэтому выпустили Вячеслава Караваева, который качественно сыграл с сербами. Он закрыл фланг»,— заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2.

Ранее Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций.