Газзаев: радует, что сборная России выходит и за счёт класса добывает победу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал победу команды над сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Газзаев: радует, что сборная России выходит и за счёт класса добывает победу
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что игра получилась непростая. Я беру оба матча нашей сборной. Очень важно, что наша команда в обеих встречах играла уверенно, несмотря на то что пропустили сегодня два мяча. Всё-таки при счёте 3:0 и подавляющем преимуществе, видимо, немного теряется концентрация в эпизодах», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его радует тот факт, что после чемпионата мира команда играет уверенно, но без излишней самоуверенности.

«Нет никакого комплекса, выходят и за счёт класса добывают победу. Скажите, когда наша сборная выигрывала за счёт класса. Первый тайм продемонстрировал, что наши игроки заматерели, стали более уверенными в себе. У национальной команды в международных матчах нет того комплекса, который пока присутствует у наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В прошлом году мы наблюдали, как клубы, занимающие последние места в своих чемпионатах, обыгрывали наших лидеров. Так что эта уверенность — очень важное качество», — добавил специалист.

Сборная России победила Венгрию со счётом 3:2, а несколькими днями ранее взяла верх над Сербией — 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала 20-ю победу под руководством Черчесова.

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