Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Короткая ссылка
Все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), запланированные на 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе, в которой в 2011 году погибли игроки ярославского «Локомотива».
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами проведёт специальные мероприятия в память о «Локомотиве». На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лёд со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы КХЛ.

7 сентября 2011 года самолёт с игроками «Локомотива» на борту разбился во время взлёта из аэропорта под Ярославлем. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека — 36 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только инженер Александр Сизов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил против съёмок фильма о трагедии 2011 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить