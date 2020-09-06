Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), запланированные на 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе, в которой в 2011 году погибли игроки ярославского «Локомотива».

«Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами проведёт специальные мероприятия в память о «Локомотиве». На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лёд со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы КХЛ.

7 сентября 2011 года самолёт с игроками «Локомотива» на борту разбился во время взлёта из аэропорта под Ярославлем. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека — 36 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только инженер Александр Сизов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил против съёмок фильма о трагедии 2011 года.