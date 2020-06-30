ХК «Локомотив» выступил против съёмок фильма о трагедии 2011 года

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступил с заявлением относительно съёмок фильма «Только Локо!», посвященного трагическим событиям 2011 года.

«Полгода назад авторы картины «Только Локо!» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съёмках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководством Клуба было принято решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта. ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твёрдо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины», — говорится в заявлении.

В клубе подчеркнули, что готовы к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съёмок художественных и документальных фильмов.

«Также мы готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если будет проведён национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года. Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отражённые в лучших российских фильмах», — подытожили в клубе.

7 сентября 2011 года самолёт с игроками «Локомотива» на борту разбился во время взлёта из аэропорта под Ярославлем. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека — 36 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только инженер Александр Сизов.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров пригласил Конора Макгрегора сняться в его фильме.