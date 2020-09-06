СМИ: Новый владелец «Ромы» хочет вернуть Тотти в структуру клуба

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Новый владелец «Ромы» Дэн Фридкин хочет предложить легенде римского клуба Франческо Тотти должность технического директора.
СМИ: Новый владелец «Ромы» хочет вернуть Тотти в структуру клуба
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, в будущем Тотти может также получить должность вице-президента клуба, за который он отыграл всю свою карьеру.

Отмечается, что Тотти уже несколько раз встречался с генеральным директором «Ромы» Гвидо Фьенгой и в ближайшие дни встретится с Фридкиным.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Он является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца — 786 матчей и 307 голов за клуб. Летом 2019 года он объявил об уходе из клуба, где работал после завершения карьеры, из-за конфликта с руководством.

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