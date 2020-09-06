СМИ: «Барселона» готовит финальное предложение по футболисту «Интера» Мартинесу
- Reuters
Как сообщает Goal.com, форвард по-прежнему является приоритетной целью для «Барселоны».
Отмечается, что подписание Мартинеса особенно актуально для каталонского клуба, так как сине-гранатовые планируют прекратить сотрудничество с нападающим Луисом Суаресом.
Кроме того, Мартинес изначально будет получать менее крупную зарплату, чем Суарес.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном.