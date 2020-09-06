Фернандес забил за сборную России по футболу третий раз в карьере

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес третий раз в карьере отличился голом в составе национальной команды.

В матче второго тура Лиги наций с Венгрией 29-летний защитник забил на 46-й минуте с передачи Артёма Дзюбы.

Для него это третий гол за сборную России в карьере. Свой первый мяч за национальную команду он забил в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года, чем помог сборной сравнять счёт и перевести игру в серию послематчевых пенальти, в которой подопечные Станислава Черчесова уступили со счётом 5:6. Второй гол Фернандес записал в свой актив в сентябре 2019 года в матче квалификации Евро-2020 с командой Казахстана. Тогда его мяч принёс сборной победу со счётом 1:0.

Всего в активе Фернандеса 24 матча за российскую сборную.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.