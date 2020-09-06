Косаченко после победы Гасли на Гран-при Италии: ждём подобного от Квята

Оксана Косаченко, менеджер российского пилота Виталия Петрова, прокомментировала победу французского гонщика Alpha Tauri Пьера Гасли в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«Просто фантастика! Мы так устали смотреть паровозную езду, устали от побед Mercedes. Фантастическая развязка сегодняшней гонки, я поздравляю команду Alpha Tauri и Пьера Гасли с победой. Только начались какие-то не очень красивые разговоры о нём вестись, как появился такой прекрасный результат. Это значит, что машина может побеждать, ждём подобного и от его партнёра Даниила Квята», — цитирует Косаченко РИА Новости.

Гасли, стартовавший 10-м, сумел завершить гонку на первой позиции, удержав лидерство после рестарта гонки, остановленной красными флагами после серьёзной аварии с участием пилота Ferrari Шарля Леклера.

Ранее сообщалось, что Гасли выиграл Гран-при Италии, а Квят стал девятым.