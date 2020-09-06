Тренер «Ахмата» Талалаев рассказал о жизни в Грозном

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своей жизни в столице Чечни.

«Мы живём в отеле «Грозный Сити». Я лишь три раза выходил за пределы места проживания. Были в магазине, посетили мечеть, прошлись по площади и зашли библиотеку. Пока тяжело говорить о достопримечательностях, мы всё время находимся в работе», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

По его словам, он ещё особо не видел город, но житейских вопросов у него не возникает. Специалист отметил, что клуб обеспечил ему и тренерскому штабу всё необходимое, а также подчеркнул, что Грозный является одним из лучших городов в России на данный момент по безопасности и комфорту.

«Мы должны адаптироваться под традиции и привычки, которые есть в мусульманском мире. Понятно, что исключили ношение шорт, даже в гостинице. Но футболистам порой сложно, особенно когда дело касается сауны или бассейна. Футболисты на тренировках получают разного рода болячки. Носить длинные штаны — не совсем удобно. Мы вынуждены с этим сталкиваться. Но это нормально», — добавил Талалаев.

Талалаев возглавил «Ахмат» перед началом нового сезона. После шести туров Российской премьер-лиги команда под его руководством занимает седьмое место, набрав 10 очков.

Ранее тренер «Ахмата» рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКА.