Уэльс с Бэйлом в компенсированное время вырвал победу у Болгарии в матче Лиги наций

Сборная Уэльса одержала победу над национальной командой Болгарии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Кардиффе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Уэльса принёс гол Неко Уильямса, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Форвард валлийской команды и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

В параллельном матче сборная Фарерских островов в гостях обыграла команду Андорры со счётом 1:0 благодаря голу Клемента Олсена на 31-й минуте.

Ранее сообщалось, что Бельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги наций.