Уэльс с Бэйлом в компенсированное время вырвал победу у Болгарии в матче Лиги наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Кардиффе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Уэльса принёс гол Неко Уильямса, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Форвард валлийской команды и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.
В параллельном матче сборная Фарерских островов в гостях обыграла команду Андорры со счётом 1:0 благодаря голу Клемента Олсена на 31-й минуте.
Ранее сообщалось, что Бельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги наций.