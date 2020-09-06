Уэльс с Бэйлом в компенсированное время вырвал победу у Болгарии в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Сборная Уэльса одержала победу над национальной командой Болгарии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Уэльс с Бэйлом в компенсированное время вырвал победу у Болгарии в матче Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кардиффе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Уэльса принёс гол Неко Уильямса, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Форвард валлийской команды и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

В параллельном матче сборная Фарерских островов в гостях обыграла команду Андорры со счётом 1:0 благодаря голу Клемента Олсена на 31-й минуте.

Ранее сообщалось, что Бельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить