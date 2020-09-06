В ACA прокомментировали травму Балаева перед титульным поединком

Президент лиги ACA Алексей Яценко высказался о травме российского бойца смешанного стиля Марата Балаева перед поединком с соотечественником Магомедрасулом Хасбулаевым за титул временного чемпиона организации в полулёгком весе на турнире ACA 111.

«Мотиватор» травмировался, получив перелом ребра на финише подготовки к бою с Хасбулаевым. В ближайшее время лига примет решение: разыграть временный титул чемпиона между Хасбулаевым и новым соперником, провести бой Хасбулаев — Фроес или перенести бой Балаев — Хасбулаев на более поздний срок, пока Марат не залечит травму», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Турнир ACA 111 должен состояться в Москве 19 сентября.

На счету 44-летнего Балаева 11 побед и два поражения в MMA. У Хасбулаева, который является родственником Хабиба Нурмагомедова, 32 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Олег Тактаров ответил на вопрос об инциденте с результатом боя Коков — Вартанян на ACA 110.