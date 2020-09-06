Ибрагимович резко высказался о скандале в сборной Швеции по футболу

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович, выступающий за итальянский «Милан», прокомментировал нынешнюю ситуацию в национальной команде.

«Какая грёбаная клоунада. Ещё одно доказательство. Некомпетентные люди на неправильных позициях душат шведский футбол», — написал Ибрагимович в своём Twitter.

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски остался недоволен тем, что не вышел в стартовом составе сборной Швеции в матче Лиги наций с Францией (0:1), а после игры назвал странным решение главного тренера Янне Андерссона.

При этом сам специалист заявил, что удивлён реакцией игрока, и предложил журналистам поговорить о тех, кто играл в матче с Францией и был хорош на поле, так как это, по его словам, «намного веселее».

Ранее сообщалось, что гол Мбаппе принёс Франции победу над Швецией в Лиге наций.