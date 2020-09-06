СМИ рассказали о трудностях в переговорах «Спартака» с агентом футболиста «Лиона» Тете

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Московский «Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику французского «Лиона» и сборной Нидерландов по футболу Кенни Тете.
СМИ рассказали о трудностях в переговорах «Спартака» с агентом футболиста «Лиона» Тете
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые всё ещё рассчитывают приобрести 24-летнего игрока, но возникли трудности в переговорах с агентом футболиста Мино Райолой.

Тем не менее руководство клуба надеется уладить все вопросы в ближайшее время.

Тете выступает за «Лион» с 2017 года. За это время он провёл 79 матчей, забил один мяч и сделал девять результативных передач. На его счету также 13 игр и один голевой пас в составе сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов.

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