Источник: «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов
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Как сообщает Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot, российский клуб заплатит за игрока €5 млн, а о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Тете выступает за «Лион» с 2017 года. За это время он провёл 79 матчей, забил один мяч и сделал девять результативных передач. На его счету также 13 игр и один голевой пас в составе сборной Нидерландов.
Ранее Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не перейдёт в «Рому».