Источник: «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов

Защитник французского «Лиона» и сборной Нидерландов по футболу Кенни Тете перейдёт в московский «Спартак».

Как сообщает Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot, российский клуб заплатит за игрока €5 млн, а о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Тете выступает за «Лион» с 2017 года. За это время он провёл 79 матчей, забил один мяч и сделал девять результативных передач. На его счету также 13 игр и один голевой пас в составе сборной Нидерландов.

Ранее Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не перейдёт в «Рому».