СМИ: Бразильский футболист Коутиньо останется в «Барселоне»
- Reuters
Как сообщает Marca, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил в разговоре с руководством клуба, что рассчитывает на хавбека.
В каталонском клубе проанализировали ситуацию и решили сохранить 28-летнего игрока. Теперь его продажа исключена.
Единственным условием возможного трансфера Коутиньо будет предложение какого-либо клуба, который готов будет заплатить очень большие деньги.
Сезон-2019/20 Коутиньо провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн.