СМИ: Бразильский футболист Коутиньо останется в «Барселоне»

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Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо проведёт следующий сезон в испанской «Барселоне», несмотря на слухи об уходе из клуба.
СМИ: Бразильский футболист Коутиньо останется в «Барселоне»
  • Reuters

Как сообщает Marca, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил в разговоре с руководством клуба, что рассчитывает на хавбека.

В каталонском клубе проанализировали ситуацию и решили сохранить 28-летнего игрока. Теперь его продажа исключена.

Единственным условием возможного трансфера Коутиньо будет предложение какого-либо клуба, который готов будет заплатить очень большие деньги.

Сезон-2019/20 Коутиньо провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн.

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