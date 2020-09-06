СМИ: Бразильский футболист Коутиньо останется в «Барселоне»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо проведёт следующий сезон в испанской «Барселоне», несмотря на слухи об уходе из клуба.

Как сообщает Marca, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил в разговоре с руководством клуба, что рассчитывает на хавбека.

В каталонском клубе проанализировали ситуацию и решили сохранить 28-летнего игрока. Теперь его продажа исключена.

Единственным условием возможного трансфера Коутиньо будет предложение какого-либо клуба, который готов будет заплатить очень большие деньги.

Сезон-2019/20 Коутиньо провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн.