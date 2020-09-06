Источник: «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн

Испанская «Барселона» намерена приобрести двух футболистов сборной Нидерландов.

Каталонцы рассчитывают купить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума на общую сумму не более €50—55 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо. «Барселона» уже контактировала с агентами футболистов и сделает официальные предложения клубам в ближайшие дни.

Новым наставником каталонцев в нынешнее межсезонье стал нидерландец Рональд Куман, который покинул пост главного тренера национальной сборной своей страны.

Ранее сообщалось, что Видаль договорился о контракте с «Интером».