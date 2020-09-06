Регбист из ЮАР попытался обжаловать дисквалификацию за допинг с помощью религии

Южноафриканский регбист Чилибой Ралепелле попытался опротестовать восьмилетнюю дисквалификацию за допинг, утверждая, что его религиозные убеждения не позволяют обманывать.

Как сообщает Rugbymag, отстранённый в январе 2019 года за использование зеранола спортсмен отрицает свою вину и в качестве одного из аргументов привёл то, что христианская вера не позволяет ему обманывать и мошенничать.

Дисциплинарный комитет, в свою очередь, не принял во внимание этот аргумент.

Ралепелле является бывшим игроком сборной ЮАР, а также выступал за французскую «Тулузу» и южноафриканский «Шаркс».

Ранее сообщалось, что ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга.