Регбист из ЮАР попытался обжаловать дисквалификацию за допинг с помощью религии
- РИА Новости
Как сообщает Rugbymag, отстранённый в январе 2019 года за использование зеранола спортсмен отрицает свою вину и в качестве одного из аргументов привёл то, что христианская вера не позволяет ему обманывать и мошенничать.
Дисциплинарный комитет, в свою очередь, не принял во внимание этот аргумент.
Ралепелле является бывшим игроком сборной ЮАР, а также выступал за французскую «Тулузу» и южноафриканский «Шаркс».
Ранее сообщалось, что ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга.