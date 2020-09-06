Источник: Суарес потребует компенсацию от «Барселоны» за расторжение контракта
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 33-летний уругваец зол на «Барселону» за решение с ним расстаться. Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Суаресу, что ему стоит искать новый клуб, во время телефонного разговора, который длился 90 секунд.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн.