Источник: Суарес потребует компенсацию от «Барселоны» за расторжение контракта

Форвард «Барселоны» Луис Суарес намерен требовать от каталонского клуба финансовую компенсацию за досрочное завершение контракта.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 33-летний уругваец зол на «Барселону» за решение с ним расстаться. Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Суаресу, что ему стоит искать новый клуб, во время телефонного разговора, который длился 90 секунд.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая менее чем за €55 млн.