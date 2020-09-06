Матыцин отметил растущий интерес к спорту в России после пандемии коронавируса

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о повышенном интересе россиян к спорту после пандемии COVID-19.
Матыцин отметил растущий интерес к спорту в России после пандемии коронавируса
  • Reuters

«Видим растущий интерес россиян разных возрастов к занятиям физической культурой и спортом. Особенно это стало явным в период после пандемии»,— цитирует Матыцина ТАСС.

Также министр отметил необходимость улучшения спортивной инфраструктуры в стране.

«Это является одним из приоритетов деятельности нашего министерства — обеспечить подготовку спортсменов внутри страны. Коронавирус ещё раз подчеркнул необходимость самообеспечения: чтобы не прерывался тренировочный процесс из-за закрытия границ между странами. На Дальнем Востоке, в Сибири и в центральных регионах базы есть, региональные центры подготовки сборных», — добавил Матыцин.

Ранее в Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова.

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