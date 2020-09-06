Тренер сборной Венгрии: команда России находится в прекрасном физическом состоянии

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Главный тренер сборной по футболу Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой России.
Тренер сборной Венгрии: команда России находится в прекрасном физическом состоянии
  • Reuters

«Матч с Россией будет тяжелее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они сыграли шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, потому набрать больше очков нам будет очень непросто», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится 6 сентября в Будапеште и начнётся в 19:00 мск.

В первом туре Лиги наций Россия победила Сербию со счетом 3:1, а венгры одержали минимальную победу над Турцией на выезде.

Ранее Самедов назвал сборную Венгрии непростой командой.

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