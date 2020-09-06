Президент «Тальереса» подтвердил интерес к Бустосу у российских клубов

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Президент аргентинского клуба «Тальерес» Андрес Фасси заявил, что форвард команды Науэль Бустос, скорее всего, покинет команду.
Президент «Тальереса» подтвердил интерес к Бустосу у российских клубов
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Уход Бустоса весьма вероятен. Есть четыре или пять клубов, которые проявляют к нему большой интерес. Им интересовались из России, Германии, Испании и Португалии», — приводит слова Фасси TyC Sports.

В нынешнем сезоне Бустос забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется аргентинским нападающим.

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