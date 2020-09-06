Президент «Тальереса» подтвердил интерес к Бустосу у российских клубов

Президент аргентинского клуба «Тальерес» Андрес Фасси заявил, что форвард команды Науэль Бустос, скорее всего, покинет команду.

«Уход Бустоса весьма вероятен. Есть четыре или пять клубов, которые проявляют к нему большой интерес. Им интересовались из России, Германии, Испании и Португалии», — приводит слова Фасси TyC Sports.

В нынешнем сезоне Бустос забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется аргентинским нападающим.