Источник: «Краснодар» интересуется аргентинским нападающим

Российский футбольный клуб «Краснодар» может заплатить €10 млн за нападающего аргентинского «Тальереса» Науэля Бустоса.

Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в Twitter. По информации источника, переход состоится в том случае, если российская сторона будет готова заплатить €10 млн и гарантировать дополнительные выплаты бонусами.

Ещё одним претендентом на футболиста называется «Милан», однако пока итальянский клуб не делал официальных запросов о трансфере Бустоса.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Жиркову новый контракт, но на игрока также претендует «Краснодар».