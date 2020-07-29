Источник: «Краснодар» интересуется аргентинским нападающим

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Российский футбольный клуб «Краснодар» может заплатить €10 млн за нападающего аргентинского «Тальереса» Науэля Бустоса.
Источник: «Краснодар» интересуется аргентинским нападающим
  • РИА Новости

Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в Twitter. По информации источника, переход состоится в том случае, если российская сторона будет готова заплатить €10 млн и гарантировать дополнительные выплаты бонусами.

Ещё одним претендентом на футболиста называется «Милан», однако пока итальянский клуб не делал официальных запросов о трансфере Бустоса. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Жиркову новый контракт, но на игрока также претендует «Краснодар».

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