СМИ: «Зенит» предложил Жиркову новый контракт, на игрока также претендует «Краснодар»

Петербургский «Зенит» предложил защитнику Юрию Жиркову продлить контракт ещё на один год.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, у Жиркова также есть вариант с «Краснодаром».

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл в составе клуба 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт 36-летнего игрока с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке Черышева.