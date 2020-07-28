СМИ: «Зенит» предложил Жиркову новый контракт, на игрока также претендует «Краснодар»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, у Жиркова также есть вариант с «Краснодаром».
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл в составе клуба 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт 36-летнего игрока с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке Черышева.