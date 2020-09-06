Ломбертс рассказал о мечте возглавить «Зенит»

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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что мечтает однажды стать главным тренером команды из Санкт-Петербурга.
Ломбертс рассказал о мечте возглавить «Зенит»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Стать тренером «Зенита»? Надеюсь, однажды моя мечта исполнится. Я попросил нынешнего главного тренера Сергея Семака позволить мне пройти стажировку, понаблюдать за его работой недельку. Он сразу согласился. Но из-за ситуации с коронавирусом это мероприятие пришлось отложить», — цитирует Ломбертса Voetbal Nieuws со ссылкой на La Capitale.

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Он провёл в составе сине-бело-голубых 288 матчей и забил 11 мячей.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не делал нового предложения Кузяеву.

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