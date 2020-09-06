Вартанян: бой с Коковым был близким, но я победил

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Эдуард Вартанян прокомментировал результат боя с Мухамедом Коковым на турнире по смешанным единоборствам ACA 110 в Москве.
Вартанян: бой с Коковым был близким, но я победил
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«Профессиональные судьи зачем? Чтобы выносили свои решения. Я понимаю Кокова, в бою инициатива переходила от меня к нему. Будут разбирать возможность отмены боя? Пока реакции моей нет, потому что, как я понимаю, нет официального решения. Я запомнил только то, что судьи единогласно отдали победу мне. Я уверен, что нанёс больший урон», — приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Он отметил, что не может давать оценку работе судей.

«Я считаю, что бой был близким, но я победил. Реванш с Коковым? У меня был последний бой по контракту. Я думаю о том, чтобы двигаться вперёд. Возможно, мы переподпишем новый контракт. Сегодня собой недоволен. Не было доминирующей победы», — добавил боец.

Вартанян победил Кокова единогласным решением судей.

Ранее основатель ACA заявил, что бой Вартанян — Коков признают несостоявшимся.

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