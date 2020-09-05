Брат Абдулманапа Нурмагомедова рассказал, какую мечту он не воплотил в жизнь

Нурмагомед Нурмагомедов, младший брат Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал о несбывшейся мечте отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Всё, что он не успел доделать, я буду стараться сделать. И здоровьем, и финансово довести до ума. Единственное, о чём мой брат мечтал, но не добился, — это вырастить олимпийского чемпиона. Увы, судьба ему олимпийского чемпиона не дала, но думаю, что кто-то из олимпийцев всё-таки появится. Есть у меня и такие планы. Даст Аллах, я скажу когда-нибудь: «Брат, олимпийского чемпиона тоже сделали». Стремиться будем к этому, продолжать будем по программе», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.

3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений после заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко назвал огромной утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова.