Фёдор Емельяненко назвал огромной утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова является огромной утратой для его сына — чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мы не общались с Хабибом после смерти его отца. Конечно, то, что сделал Абдулманап, для него имеет очень большое значение. Это был его тыл и главная поддержка. Понимаю, что для сына потерять отца — это огромная утрата. Как и для многих спортсменов, которых тренировал Абдулманап. Я не был с ним близко знаком. Мы пересекались где-то на соревнованиях, здоровались, обнимались. Но близкого общения у нас не было», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля из-за осложнений после заболевания коронавирусом. Прославленному тренеру было 57 лет.

Ранее Фёдор Емельяненко признался, что смотрел бой брата с Исмаиловым.